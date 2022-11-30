Instagram Arama Önerilerini Silme

Instagram’ın arama motoruna yazılan tüm kullanıcı aramaları kaydedilmektedir. Her kullanıcı aramasının ardından yeni bir arama yapıldığında, önceki aramalar görünmektedir. Bazı kullanıcılar, arama motorunu kullandığı zaman geçmiş aramalarını görmek istemiyor olabilir. Instagram ise bu özelliği ile kullanıcıların önceki aramalarına daha kolay şekilde ulaşmasını hedeflemiştir. Bu sayede kullanıcının aradığı profillere benzer tüm içeriklerin görünmesine olanak sağlamıştır. Instagram’ın sunduğu bu özellikten memnun değilseniz yapmanız gerekenler çok basit. “Instagram arama önerileri nasıl silinir?” diye merak ediyor ve görmek istemediğiniz geçmiş kullanıcı aramalarınızı kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Instagram uygulamasını açın.

“Önerilen kişiler” bölümüne geçiş yaparak silmek istediğiniz profil ya da hesabı bulun.

Silmek istediğiniz hesabın üzerine bir süre basılı tutun.

Basılı tuttuğunuzda karşınıza “gizle” seçeneği çıkacak.

Seçeneği tıklayın ve istediğiniz kişiyi arama önerilerinden çıkarın.

Aynı işlemi arama önerilerinde görmek istemediğiniz tüm hesaplar için tekrarlayın.

Instagram Harf Arama Geçmişini Silme

Instagram, çeşitli özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazansa da bazı özellikleri her kullanıcı için cazip gelmeyebilir. Bunlardan biri de Instagram harf arama geçmişini silme işlemidir. Bu konuda araştırma yapan ve harf geçmişini silmek isteyen pek çok kullanıcı bulunmaktadır. Eğer Instagram kullanırken bu özellik hoşunuza gitmiyorsa bazı adımlar ile sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak için iki yol bulunmaktadır. Birincisi, arama motorundaki profilleri tek tek engellemek olacaktır ancak bu yöntem bazı kullanıcılar için uzun bir işlem olabilir. Instagram’da harf yazınca çıkan isimleri silmenin ikinci yolu için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Uygulamaya giriş yapın.

Arama geçmişini silmek için arama bölümüne girin.

Bu alanda tümünü temizle seçeneği yer almaktadır. Seçeneği tıklayın ve işleminiz tamamdır.

Ardından uygulamadan çıkın.

Telefonunuzun “ayarlar” kısmındn uygulamalar bölümüne girin.

Karşınıza çıkan sayfadan “Instagram”ı bulun.

Instagramı tıklayınca “depolama” alanına girin.

Bu alanda verileri temizle ve ön belleği temizle butonu bulunmaktadır.

Her iki seçeneği tıklayarak harf arama geçmişinizi hızlı bir şekilde silebilirsiniz.

Bazı kullanıcılar, tüm bu işlemleri yapmasına rağmen arama geçmişini tekrar görebiliyor. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız arama bölümüne tekrar gelin ve silmek istediğiniz hesapları tek tek engellemeyi deneyin. Yapabileceğiniz bir diğer yöntem ise uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak olacaktır. Ancak bu yöntemden önce uygulama şifrenizi unutmadığınızdan emin olun. Instagram uygulamasını cihazınızdan silin ve ardından tekrar yükleyin. Ardından Instagram hesabınızı açın ve arama geçmişinin silinip silinmediğini kontrol edin. Dilerseniz güvenli bir temizlik programı kullanarak, temizlik taraması yapın.