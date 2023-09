İnsanlığın utanç tablosu: 'İnsan Hayvanat Bahçeleri'nin korkunç tarihi

*Sarah "Hottentot" Baartman'ın 1800'lerden fotoğrafı

Güney Afrikalı bir kadın olan Hottentot Venus, iri kalçaları ile dikkat çekici bulunuyordu. Bu nedenle neredeyse çıplak olarak sergileniyordu.

Kaynak: The New York Times, BBC, Ferris State University, Livingstone Online ve Lapham 's Quarterly