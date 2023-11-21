İnsanları uyurken izleyen kasabanın davetsiz misafiri! Kim olduğu çözülemedi

Bazı kurbanlar uyandıklarında adamı tüyler ürpertici bir şekilde kendilerini izlerken bulduklarını bile anlattı ancak adam her seferinde yakalanmadan ve arkasında iz bırakmadan kaçmayı başardı.

Adamdan geriye kalan tek şey; Cape Polis Departmanı tarafından tahminlerle çizilen bir robot resim oldu.