İnsanlar ne zaman Mars'a gidebilecek? Musk tarih verdi

HABERTURK.COM

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Mars'a insanlı görevlerin ne zaman başlayacağına dair bir soruyu yanıtladı.

Mars'a gidecek bir roket geliştiren SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a ne zaman ayak basacağımızı da açıkladı.

Dünyanın en zengin insanına göre, 'en iyi ihtimalle 5, en kötü ihtimalle ise 10 yıl içerisinde' Mars'a ayak basacağız.

Eğer Elon Musk'ın tahminleri tutarsa, 2027 - 2032 arasında Mars'a insanlı görevler başlamış olacak.