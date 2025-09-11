'İnsanlar Mekanlar Nesneler' Ekim ayında sahneye dönüyor

Merve Dizdar’ın bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele aldığı etkileyici performansıyla sahnelenen “İnsanlar Mekanlar Nesneler”, kapalı gişe geçen bir sezonun ardından ikinci sezonuna başlıyor. İbrahim Çiçek rejisi, idPRo ve Zorlu PSM ortak yapımcılığıyla sahneye taşınan oyun, 1, 18 ve 19 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla 2025 Direklerarası Tiyatro Ödülleri ‘Kadın Oyuncu’ ve Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Kadın Oyuncusu’ ödüllerini kazanan, 27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve 26. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu’ adaylığı bulunan oyun, aynı zamanda 2025 Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Işık Tasarımı’, ‘Yılın Prodüksiyonu’ ve ‘Yılın Koreografisi’ ödüllerine de layık görüldü.

Merve Dizdar’la birlikte Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu’nun başrollerini paylaştığı yürütücü yapımcılığını Omnia Yapım’ın üstlendiği ve Rönesans Gayrimenkul’ün ana sponsorluğunda sahnelenen oyunun sahne ve kostüm tasarımı Ceyda Balaban imzası taşıyor. Yakup Çartık’ın ışık tasarımı ve Taner Güngör’ün koreografisiyle zenginleşen bu etkileyici prodüksiyon, geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın hikâyesini bu sezon da seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.