Gösterim tarihi belli oldu

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Tunç Şahin'in yönettiği, oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden gibi isimlerin yer aldığı 'İnsanlar İkiye Ayrılır', gösterime 10 Eylül'de girecek

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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödüllerine uzanan 'İnsanlar İkiye Ayrılır', İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirilen gösterimi sonrası vizyonda seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Tunç Şahin'in yönettiği, oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden gibi isimlerin yer aldığı film, gösterime 10 Eylül'de girecek.