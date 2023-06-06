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İnsan Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnsan Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

İnsan Suresi okunuşu ve anlamı: İnsan Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

İnsan Suresi, Medine döneminde inmiştir. Tamamı 31 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı ayette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr suresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Surede başlıca, ahiret hayatıyla ilgili meseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetler konu edilmektedir. İnsan Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 06.06.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İnsan Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. İnsan Suresi, Kur'an'ın 76. suresidir. Sure, 31 ayetten oluşur. Medine'de indirildiğine inanılan sure ismini birinci ayetinde geçen “insan” kelimesinden almıştır. Surede insanın yaratılışından, inanmayanların durumundan, inananların cennette kavuşacakları nimetlerden bahsedilir. İnsan Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, İnsan Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • İnsan Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Hel eta alel'insani hıynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.

    2.İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basıyra.

    3.İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.

    4.İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'ıyren.

    5.İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura

    6.Aynen yeşrebu biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.

    7.Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.

    8.Ve yut'ımunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.

    9.İnnema nut'ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.

    10.İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.

    11.Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.

    12.Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.

    13.Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.

    14.Ve daniyeten 'aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.

    15.Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.

    16.Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.

    17.Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.

    18.'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.

    19.Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.

    20.Ve iza reeyte semme reeyte ne'ıymen ve mulken kebiyren.

    21.'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.

    22.İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.

    23.İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.

    24.Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.

    25.Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.

    26.Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.

    27.İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.

    28.Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.

    29.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

    30.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.

    31.Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.

  • İnsan Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1.İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.

    2.Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.

    3.Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.

    4.Şüphesiz biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

    5.İyiler ise, katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.

    6.Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.

    7.O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

    8.Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.

    9.(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz."

    10."Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız."

    11.Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.

    12.Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır.

    13.Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.

    14.Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

    15.Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.

    16.Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.

    17.Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir.

    18.Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir.

    19.Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.

    20.Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.

    21.Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

    22.Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür."

    23.Şüphe yok ki, Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz.

    24.O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme.

    25.Sabah akşam Rabbinin adını an.

    26.Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.

    27.Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.

    28.Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.

    29.İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

    30.Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

    31.O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

  • İnsan Suresi Konusu

    Surede insanın yaratılış aşamaları, yükümlülükleri, ahirette insanlar için hazırlanmış olan nimetler ve cezalar, bunlarla karşılaşacak insanların cennet ve cehennem hayatları çok canlı ve çarpıcı bir üslupla anlatılmakta; ayrıca Kur’an’ın Allah katından indirildiği, bir öğüt ve nasihat olduğu bildirilmekte, insanın hür ve sorumlu olması ile Allah’ın irade ve yaratma sıfatları arasındaki ince ve dengeli ilişkiye dikkat çekilmektedir.

    İnsan Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yetmiş altıncı, iniş sırasına göre doksan sekizinci sure olup müfessirlerin çoğunluğu surenin tamamının Medine’de indiğini söylemişlerdir. İbn Aşur ise Medine’de Rahman suresinden sonra, Talak suresinden önce indiğine dair rivayeti vermekle birlikte üslup ve içeriğini dikkate alarak surenin Mekke’de indiğini söyleyen rivayetleri tercih eder. Bir kısmının Mekke’de bir kısmının Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkani, V, 397; İbn Aşur, XXIX, 370).

  • İnsan Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    İnsan kelimesi, “beşer, insan topluluğu” anlamına gelen ins kökünden türetilmiş olup akıl ve fikir sahibi, konuşarak anlaşan sosyal bir varlık türünü ifade eder (Ragıb el-İsfahani, Müfredatü’l-Kur’an, “ins” md.). Kur’an’da altmış beş yerde insan, on sekiz yerde ins, bir yerde de insi (insanın her bir ferdi) geçmekte, bir ayette “enasi”, 230 yerde nas şeklinde çoğul olarak yer almaktadır. İlgili ayetlerin çokluğundan da anlaşıldığı üzere Kur’an’da insan çeşitli yönleriyle ele alınmış; onun nasıl yaratıldığı, mahiyeti ve yaratılış amacı anlatılmıştır (mesela bk. Nisa 4/1; Hac 22/5; Mü’minun 23/12-15; Kıyamet 75/37; ayrıca bk. İlhan Kutluer, “İnsan”, DİA, XXII, 320-323).

    Kıyamet suresinin son ayetlerinin devamı mahiyetindeki bu ayetlerde öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insana, onun varlık alanına çıkmazdan önceki hiçliği, aslı ve yaratılış aşamaları hatırlatılarak bundan ibret alması ve ders çıkarması istenmiştir. İlk ayetteki hin kelimesi “sınırlı bir zaman, bir süre” anlamına gelir; dehr ise “bir vakitle sınırlanmamış mutlak zaman” demektir (Ragıb el-İsfahani, a.g.e., “hyn” ve “dhr” md.). Elmalılı ayetin bu kısmını şöyle açıklar: “Hin”, mutlak ve bütün zamanı değil, zamandan, az veya çok bir müddeti, vakit gibi az veya çok bir cüzü ifade eder. Burada “dehr”in başlangıcı olan alemin yaratılışı ile insanın yaratılışı noktalarıyla sınırlıdır. Hin kelimesinin nekre (belirsiz) olması ise haddi zatında sınırlı olmakla beraber, insana nazaran miktarının meçhul olduğuna işarettir. Yani, şu muhakkak ki, insan cinsi alemin yaratılışından hayli müddet sonra yaratılmıştır. Alemin yaratılışı ile başlayan “dehr”den, insan cinsinin yaratılmasına kadar sizin için meçhul, ama yine de bu iki nokta ile sınırlı bir müddet cereyan etmiş, insana doğru gelmiştir. Öyle ki, o müddet zarfında insan, anılır, bu nam ile tanınır bir şey olmamıştır (IX, 5492-5493).

    Diğer yönden her bir insan, var olmazdan önce bir hiçtir; sonra babasında bir sperm ve anasında bir yumurtadır. Daha sonra bu ikisinin birleşmesiyle ana rahminde bir embriyo haline gelmektedir. Nitekim 2. ayette insanın “katışık bir nutfe”den yani ana rahminde döllenmiş yumurtadan yaratıldığı ifade buyurulmuştur. Kendisine görme, işitme gibi organlar da lutfedilen bu varlık artık yükümlülüklere muhatap ve imtihana tabi tutulabilecek bir kıvama gelmiş olmaktadır (insanın yaratılış aşamaları hakkında bilgi için bk. Hac 22/5; Mü’minun 23/12-15; Kıyamet 75/37).

  • İnsan Suresi Kaç Ayet?

    İnsan Suresi 31 ayetten oluşmaktadır.

    İnsan Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    İnsan Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 577. Sayfada başlayıp 579. Sayfada biter ve 29. Cüzde yer alır.

    İnsan Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak İnsan suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da İnsan suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    İnsan Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    İnsan suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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