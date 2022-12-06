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İnsan beynine çip yerleştirilmesi hedefleniyordu: Musk'ın şirketi Neuralink'e soruşturma

Elon Musk'ın insan beynine çip yerleştirmeyi hedefleyen şirketi Neuralink'e, test aşaması sırasında hayvan haklarını ihlal ettiği ve en az 1500 canlının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Giriş: 06.12.2022 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink'e soruşturma! 1500 canlı öldü iddiası gündemde! -Güncel haberler
Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink'e soruşturma
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HABERTURK.COM

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2017 yılında kurduğu şirketi Neuralink ile, insan beynine çip yerleştirmeyi planlıyordu. Bu yöntemle şirket, felçli insanların tekrar yürümesine ve diğer nörolojik rahatsızlıkları iyileştirmesine yardımcı olabilmeyi hedefliyordu.

1500 CANLI ÖLDÜ İDDİASI

G&ouml;rsel: Shutterstock
Görsel: Shutterstock

Ancak iddialara göre Neuralink'in bazı hayvanlara testleri sırasında aralarında 280 kuzu, domuz, fare, maymun gibi hayvanların bulunduğu 1500'e yakın canlı hayatını kaybetti ve Hayvan Refahı Yasası'nda ihlaller yapıldı.

The Guardian'ın haberine göre, federal savcılığın talebi üzerine geçtiğimiz aylarda ABD Tarım Bakanlığı müfettişleri firmaya soruşturma açtı.

"MUSK'IN BASKISI BAŞARISIZ TESTLERİ ARTIRDI"

G&ouml;rsel: Shutterstock
Görsel: Shutterstock

Düzinelerce Neuralink belgesini ve 20'den fazla kişiyle yapılan röportajları inceleyen bir Reuters incelemesine göre, Musk'ın çalışmaları hızlandırma baskısı, başarısız deneylerin sayısını artırdı.

İsmini açıklamayan çalışanlar, bu tür başarısız testlerin tekrarlandığını, bunun da test edilen ve öldürülen hayvan sayısına neden olduğunu ifade etti.

Neuralink ve Elon Musk konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

* Haberin görselleri Associated Press ve Neuralink'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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