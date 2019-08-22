İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,23 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,90, işçilik endeksi yüzde 26,30 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Haziran 2019



BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,44 DÜŞTÜ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,44 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,72 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi yüzde 26,44 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Haziran 2019





BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,94 DÜŞTÜ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,94 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,87 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,39 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,41, işçilik endeksi yüzde 25,79 arttı.



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Haziran 2019



İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Haziran 2019

