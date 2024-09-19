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        Haberler Gündem Güncel İnşaat kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu | Son dakika haberleri

        İnşaat kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'yle yapılan bir evin temel kazısında Roma dönemine ait 4 odalı mezar ile 3 insana ait kemik bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:57
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          Nurdağı ilçesinde bir depremzede, afette yıkılan evinin yerine yenisini yapmak için Yerinde Dönüşüm Projesi'nden yararlandı.

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          İş makinesinin temel kazısı sırasında mezar bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

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          Ekiplerin Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirmesi üzerine bölgede çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı. Roma dönemine ait 4 odalı mezarda 3 insana ait kemik bulunduğu tespit edildi.

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