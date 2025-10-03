İnşaat işçileri diş hekimini dövdü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta inşaat kumu yolu yüzünden yol kapanınca ortalık karıştı. Aracını park ettiği yerden çıkaramayan diş hekimi işçilerle tartıştı. Taşlı kürekli kavga karakolda noktalandı.
Giriş: 03.10.2025 - 20:19 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:19
