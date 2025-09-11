Bartın'ın İnkumu sahilinde atıklar sahilde kirlilik oluşturdu
Bartın'da ırmağın denize sürüklediği atıklar, İnkumu sahilinde kirliliğe neden oldu
Giriş: 11.09.2025 - 17:24 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:24
- 1
Bartın Irmağı'nın denize taşıdığı plastik şişe, bidon, boru, ağaç ve odun parçası gibi atıklar, 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridinin bir bölümünü kapladı.
- 2
- 3
Atıkların temizlenmesi için Bartın Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
-
- 4
- 5
Atıkların katı atık depolama alanına götürüleceği belirtildi.
- 6
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ