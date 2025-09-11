Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İnkumu sahilinde kirlilik | Son dakika haberleri

        Bartın'ın İnkumu sahilinde atıklar sahilde kirlilik oluşturdu

        Bartın'da ırmağın denize sürüklediği atıklar, İnkumu sahilinde kirliliğe neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 17:24 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bartın Irmağı'nın denize taşıdığı plastik şişe, bidon, boru, ağaç ve odun parçası gibi atıklar, 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridinin bir bölümünü kapladı.

        • 2
        • 3

          Atıkların temizlenmesi için Bartın Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        • 4
        • 5

          Atıkların katı atık depolama alanına götürüleceği belirtildi.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Habertürk Anasayfa