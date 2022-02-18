İngiltere, zengin yabancılara verilen yatırımcı vizesini kaldırıyor
İngiltere'de hızlandırılmış oturum hakkı sağlayan Tier 1 yatırımcı vizesi, dolandırıcılığın önüne geçmek adına kaldırılıyor. İçişleri Bakanı Priti Patel, en az 2 milyon sterlin yatırım yapanlar için geçerli "Tier 1" vizesinin sonlandırılmasının, kara para ve dolandırıcılığa karşı alınacak sıkı önlemlerin başlangıcı olduğunu söyledi.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, yabancı yatırımcılara hızlandırılmış daimi oturum hakkı sunan vizenin derhal yürürlükten kaldırılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Priti Patel, en az 2 milyon sterlin yatırım yapanlar için geçerli "Tier 1" vizesinin sonlandırılmasının, kara para ve dolandırıcılığa karşı alınacak sıkı önlemlerin başlangıcı olduğunu söyledi.
Yatırımcı vizesi sistemi 2008 yılında, Avrupa Birliği dışından varlıklı insanları İngiltere'de yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla başlatılmıştı.
Ancak bu vize türü, suistimale açık olduğu konusundaki endişeler nedeniyle bir süredir inceleme altındaydı.
Ukrayna'yı işgal etme tehdidi nedeniyle, İngiltere'nin Rusya ile bağlarını kesmesi yönünde bakanlar üzerindeki baskıların arttığı bugünlerde, yatırımcı vizesinin kaldırılacağı konusundaki duyurunun gelecek hafta yapılması bekleniyordu.
Fakat bir kaynak bu kararı Çarşamba günü BBC'ye doğruladı ve hükümet, "yeni göçmenlik planının" bir parçası olduğunu söyleyerek bu hamleyi erkene aldı.
"Altın vize" olarak da bilinen yatırımcı vizesi, İngiltere'de 2 milyon sterlin veya daha fazla yatırım yapanlara, aileleriyle birlikte oturma izni sunuyordu.
Bu tip vize sahipleri, ne kadar yatırım yaptıklarına bağlı olarak daha sonra İngiltere'de daimi ikamet için başvurabiliyordu.
2 milyon sterlinlik bir yatırım yapan kişinin daimi oturuma başvurmadan önce beş yıl ikamet etmesi gerekirken 5 milyon sterlinlik bir yatırım ile bu süre üç yıla ve 10 milyon sterlin ile iki yıla iniyordu.
Ancak hükümet, "yolsuzluk yapan yozlaşmış elitlerin İngiltere'ye ulaşma fırsatı olarak gördüğü" bu vizeyi bir an önce sona erdireceğini açıkladı.
Bakan Patel, "Göç sistemimizin kötüye kullanılmasına karşı sıfır toleransım var" dedi ve ekledi:
"Yeni göçmenlik planım kapsamında, ulusal güvenliğimizi tehdit eden ve kirli parayı şehirlerimizde dolaştıran yozlaşmış seçkinleri durdurmak da dahil olmak üzere, İngiliz halkının sisteme güven duymasını sağlamak istiyorum."
Artık yatırımcıların İngiltere'ye yerleşmesi, yaratacağı gerçek istihdama ve somut ekonomik etkilere dayanarak gerçekleşecek.
2 binden fazla Rus Tier 1 aldı
İngiltere İçişleri Bakanlığı, planın 2008 yılında uygulamaya konmasından bu yana 2 bin 581 Rusya vatandaşına yatırımcı vizesi verdi.
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İngiltere, zengin yabancılara verilen yatırımcı vizesini kaldırıyor/ingiltere-zengin-yabancilara-verilen-yatirimci-vizesini-kaldiriyor-3348611
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