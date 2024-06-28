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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İngiltere'ye Phil Foden'dan sevindirici haber - Futbol Haberleri

        İngiltere'ye Phil Foden'dan sevindirici haber

        Yaşadığı özel sorunlarından dolayı İngiltere Milli Takımından bir süre uzak kalan yıldız futbolcu Phil Foden, sahalara dönüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:48
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        İngiltere'ye Foden müjdesi!
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        İngiliz futbolcu Phil Foden, ailevi sorunlardan dolayı bir süre milli takımdan uzak kalmıştı.

        BBC'de yer alan habere göre Foden, milli takım kampına geri dönmeye hazırlanıyor.

        Yıldız futbolcunun 27 Haziran gecesi İngiltere'den Almanya'ya uçuş yapacağı belirtilen haberde, 28 Haziran'da İngiltere'nin yapacağı antrenmanda Foden'ın da yer alacağı ifade edildi.

        Phil Foden, İngiltere forması ile Euro 2024'te takımıyla tüm maçlara çıkmış ve toplamda 248 dakika sahada kalmıştı.

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