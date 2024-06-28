İngiltere'ye Phil Foden'dan sevindirici haber
Yaşadığı özel sorunlarından dolayı İngiltere Milli Takımından bir süre uzak kalan yıldız futbolcu Phil Foden, sahalara dönüyor.
İngiliz futbolcu Phil Foden, ailevi sorunlardan dolayı bir süre milli takımdan uzak kalmıştı.
BBC'de yer alan habere göre Foden, milli takım kampına geri dönmeye hazırlanıyor.
Yıldız futbolcunun 27 Haziran gecesi İngiltere'den Almanya'ya uçuş yapacağı belirtilen haberde, 28 Haziran'da İngiltere'nin yapacağı antrenmanda Foden'ın da yer alacağı ifade edildi.
Phil Foden, İngiltere forması ile Euro 2024'te takımıyla tüm maçlara çıkmış ve toplamda 248 dakika sahada kalmıştı.