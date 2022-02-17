İngiltere, Rusya'nın olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı

Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "istihbarat güncellemesi" başlığı altında paylaşımlar yapıldı.
Rusya'nın, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birimlerin üslere geri döneceğini iddia ettiğine değinilen paylaşımlarda, "Rus güçlerinin Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya uyarıda bulunmadan bir işgal gerçekleştirebilir." ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın önemli bir askeri varlığı sürdürdüğü savunularak, haritayla "olası işgal planlarına" yer verildi.
BELARUS ÜZERİNDEN VE DOĞUDAN HAREKAT
Buna göre, ilk aşamada kuzeydeki Belarus'tan 2 ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek. Bu birliklere, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Rusya topraklarında konuşlu askerler de destek verecek.
Doğudan ise 2 ayrı noktadan askerler, ayrılıkçı bölgeleri geçerek içlere doğru ilerleyecek. İşgal altındaki Kırım'da konuşlu Rus askerlerinin de destek vereceği harekatta hedef, Dnipro kentini ele geçirmek olacak.
İkinci aşamada ise Dnipro'dan, Moldova'ya 130 kilometre mesafede bulunan Vinnitsya kentine, Kırım'dan da stratejik öneme sahip Karadeniz'deki liman kenti Odesa'ya ilerlenecek.
Bununla beraber paylaşımlarda, yine de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çatışmayı önlemeyi ve barışı korumayı seçebileceği" ifade edildi.
Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve işgal altındaki Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.
NATO ülkeleri Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.
Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken, çoğu ittifak üyesi ülke ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.
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