İngiltere Premier Ligi'nde 5. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nin 5. haftasının kapanışında, Arsenal ile Man. City karşı karşıya geldi.

Chelsea'yı konuk ettiği İngiltere Premier Ligi maçında 2-1 galip gelen Man United, bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı; maçtan puansız ayrılan Chelsea ise haftayı 8 puan ile noktaladı.

Everton'u konuk ettiği İngiltere Premier Ligi maçında 2-1 galip gelen Liverpool, bu sonuçla puanını 15'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Everton ise haftayı 7 puan ile noktaladı.

Man. City, konuk olduğu Arsenal ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonucun ardından Arsenal 10 puana ulaşırken, Man. City 7 puana yükseldi.

Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Man United, Chelsea'yı 2-1 yenerek toplamda 8 puana yükseldi.

Zorlu mücadelede ev sahibi Brighton, rakibi Tottenham'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Leeds Utd, deplasmanda Wolves'i 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

İngiltere Premier Ligi'nin 5. haftasında Burnley ile Nott. Forest arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.