Premier Lig'in yayın hakları için 8,5 milyar dolarlık rekor anlaşma!
Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'in yayın hakları rekor bir ücrete satıldı. Yayıncı kuruluşlar 4 yıllık anlaşma karşılığında yaklaşık 8,5 milyar dolar ödedi.
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İngiltere Premier Lig'in yayın haklarını 4 yıllığına satın alan 3 yayıncı kuruluş, yaklaşık 8,5 milyar dolar ödedi.
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Bu rakamın İngiltere'de şimdiye kadar herhangi bir spor dalının yayın hakları için ödenen en büyük meblağ olduğu açıklandı.
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Premier Lig, 8,5 milyar dolarlık yayın hakkı ile rakip liglere de açık ara fark attı.
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Premier Lig'in yıllık yayın hakkı değeri, son ihale ile 2,1 milyar dolar civarına geldi.
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Bu rakam da Almanya, İspanya ve İtalya liglerinin yıllık yayın hakları için ödenen rakamın yaklaşık iki katına denk geliyor.
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Yeni anlaşma ile İngiliz Sky Sports kanalı her sezon yaklaşık 215 maç yayınlayacak.
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TNT Sports ise 4 yıllık kontrat boyunca yılda 52 maçın yayın hakkına sahip olacak.