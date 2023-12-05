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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Premier Lig'in yayın hakları için 8,5 milyar dolarlık rekor anlaşma! - Futbol Haberleri

        Premier Lig'in yayın hakları için 8,5 milyar dolarlık rekor anlaşma!

        Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'in yayın hakları rekor bir ücrete satıldı. Yayıncı kuruluşlar 4 yıllık anlaşma karşılığında yaklaşık 8,5 milyar dolar ödedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:06
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        • 1

          İngiltere Premier Lig'in yayın haklarını 4 yıllığına satın alan 3 yayıncı kuruluş, yaklaşık 8,5 milyar dolar ödedi.

        • 2

          Bu rakamın İngiltere'de şimdiye kadar herhangi bir spor dalının yayın hakları için ödenen en büyük meblağ olduğu açıklandı.

        • 3

          Premier Lig, 8,5 milyar dolarlık yayın hakkı ile rakip liglere de açık ara fark attı.

        • 4

          Premier Lig'in yıllık yayın hakkı değeri, son ihale ile 2,1 milyar dolar civarına geldi.

        • 5

          Bu rakam da Almanya, İspanya ve İtalya liglerinin yıllık yayın hakları için ödenen rakamın yaklaşık iki katına denk geliyor.

        • 6

          Yeni anlaşma ile İngiliz Sky Sports kanalı her sezon yaklaşık 215 maç yayınlayacak.

        • 7

          TNT Sports ise 4 yıllık kontrat boyunca yılda 52 maçın yayın hakkına sahip olacak.

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