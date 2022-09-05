İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli olacak

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı bitti. Oylama sonucu bugün açıklanacak ve Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da göreve başlayacak.
BAŞBAKAN NASIL SEÇİLİYOR?
BBC'de yer alan habere göre, Muhafazakar Parti üyeleri yeni liderlerini seçince, bu partinin Avam Kamarası’nda çoğunluğu bulunması nedeniyle partinin lideri de otomatik olarak başbakan olacak.
Başbakanlığa aday olanlar önce Muhafazakar Parti milletvekillerinin oylarıyla elenmiş ve en sona kalan iki aday da parti üyelerinin oylarına sunulmuştu.
Bu iki kişi, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak.
OYLAMA NASIL İŞLİYOR?
Partiye 3 Temmuz 2022 ve öncesinde katılmış olanlar 2 Eylül’e kadar internet üzerinden veya posta yoluyla oy kullandı.
Partinin kaç üyesi olduğu ise bilinmiyor. Zira İngiltere’de partiler üye sayılarını açıklamak zorunda değil.
2019’daki liderlik seçiminde 160 bin kişi oy kullanmıştı.
Muhafazakar Parti, üye sayılarının o günden bu yana arttığını söylüyor.
GENEL SEÇİM OLACAK MI?
Hayır.
Bir Başbakan istifa açıklaması yaptığında bu otomatik olarak bir genel seçim anlamına gelmiyor.
İngiltere'de bir genel seçim, en geç Ocak 2025 tarihine kadar yapılmalı. Ama yeni başbakan bu tarihten önce seçim kararı alma yoluna gidebilir.
JOHNSON İSTİFA ETMİŞTİ
İngiltere'de temmuz ayında Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifasıyla birlikte yönetime duyulan 'güvensizlik' nedeniyle başlayan istifalar ülkede deprem etkisi yaratmıştı. Ülkede son olarak Eğitim Bakanı görevine getirilen Michelle Donelan ise göreve getirilmesinden 36 saat sonra istifa etmişti. 7 Temmuz günü kameraların karşısına çıkan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson istifa ettiğini ancak yeni biri gelene kadar görevinde olacağını açıklamıştı.
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