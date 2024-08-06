İngiltere'nin Plymouth kentinde polis, aşırı sağcılara köpeklerle müdahale etti

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İngiltere'de bir haftadır devam eden aşırı sağcı sokak olayları, güneydeki Plymouth kentine de sıçradı.

Kentte aşırı sağcıların yürüyüş yapacağı bilgisi üzerine ırkçılık karşıtları ve mülteci destekçileri yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) Plymouth'un Guildhall meydanında bir araya geldi.

Eylemciler, "Nazi pislikler sokaklarımızdan çekilin" ve "Nefret değil sevgi" sloganları atarken, mültecilere ve sığınmacılara destek pankartları taşıdı. Aşırı sağcıların kentte eylem düzenleyeceği bilgisini alan çok sayıda bölge esnafı, iş yerlerinin kapılarına bugün açmayacaklarını belirten yazılar yapıştırdı. Irkçılık karşıtlarının toplanmasından bir saat sonra aşırı sağcılar da Guildhall meydanı karşısındaki bölgede toplanmaya başladı. Polis, iki tarafın bir araya gelmemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı. REKLAM Karşıt görüşlü gruba küfürlü sloganlarla yanıt veren aşırı sağcıların yolu kapatması üzerine polis grubu iterek kaldırıma çıkarmaya çalıştı. Aşırı sağcılar bu sırada siyahi bir kadın polis memuruyla tartışma yaşadı. Bu sırada polisle arbede yaşayan aşırı sağcılardan yolun diğer tarafındaki karşıt görüşlü gruba teneke içecek kutuları ve pet şişe atanlar oldu.

Karşıt görüşlü grubun olduğu noktaya geçmeye çalışan aşırı sağcı grubun bulundukları yerden ayrılmasıyla olaylar daha da şiddetlendi. Polis, copla iki grubu bir araya getirmemek için müdahale ederken, atılan yabancı maddelerden etkilenen bir polis, meslektaşları tarafından alandan uzaklaştırıldı. Aşırı sağcı grubu kontrol etmekte güçlük yaşayan polise çevik kuvvet ekipleri ve köpekli polisler destek verdi. Atılan yabancı maddeler nedeniyle bazı araçlar zarar görürken, köpekli polisler bazı aşırı sağcıları gözaltına aldı.

Plymouth'tan sorumlu Devon ve Cornwall Polisi, yaşanan olaylarda bir polis aracının zarar gördüğünü ifade etti. REKLAM EYLEMLER BIÇAKLI SALDIRI SONRASI ŞİDDETLENDİ Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başındaki bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi. Bıçaklı saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı. Polis, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti. Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar, ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentindeki karakolu yakmıştı. Ülkenin çeşitli kentlerinde önceki düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar, polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. 3 Ağustos'taki eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı. REKLAM Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef almıştı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde toplanan aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler atmıştı. Middlesbrough'da toplanan aşırı sağcılara karşı ırkçılık karşıtları ise "Masjid al-Madinah" adlı caminin önünde bir araya gelmiş, yaklaşık 200 kişi camiyi koruma altına alırken aşırı sağcı grup, düzenledikleri yürüyüş sırasında bazı evlerin camını kırmıştı. Dönerci dükkanının önündeki aracı da yakan yüzü maskeli aşırı sağcılar, çevik kuvvet ekiplerine taş ve şişe atarak ateş yakılmış çöp konteynerlerini polisin üzerine sürmüştü. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.