İngiltere Macaristan maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Dünyaca ünlü forvet Harry Kane ve Fenerbahçeli yıldız Szalai'yi karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

İNGİLTERE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Macaristan maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

İNGİLTERE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 3.Grup 4. maçına sahne olacak İngiltere Macaristan mücadelesi S-Sport 2'den canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.