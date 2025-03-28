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        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı

        İngiltere Kralı 3. Charles, aldığı kanser tedavisinde geçici yan etkiler yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı, kısa süre gözlem altında tutulduktan sonra Clarence House sarayına dönen Kral Charles'ın yarınki programı iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:56
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        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
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        Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah planlanan ve süregelen kanser tedavisinin ardından Kral, hastanede kısa bir süre gözlem altında tutulmasını gerektiren geçici yan etkiler yaşadı. Bu nedenle majestelerinin öğleden sonraki programları ertelendi." ifadesi kullanıldı.

        Kral Charles'ın hastaneden ayrılarak Clarence House sarayına döndüğü belirtilen açıklamada, tıbbi tavsiyeler doğrultusunda tedbir amaçlı olarak Kral'ın yarınki programının yeniden planlanacağı bildirildi.

        PROSTAT TEDAVİSİ SIRASINDA KANSER TEŞHİSİ

        Kral Charles'ın Ocak 2024'te prostat büyümesi nedeniyle tedavi olacağı açıklanmış, 26 Ocak'ta hastaneye yatan Kral, 29 Ocak'ta taburcu edilmişti.

        Buckingham Sarayından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, tedavi sırasında fark edilen endişe verici bir durum dolayısıyla yapılan testler sonucu Kral Charles'a kanser teşhisi konulduğu kaydedilmişti.

        Tedaviye başlandığı ve Kral'ın prostat kanseri olmadığı belirtilen açıklamada, kanserin türü ya da evresine ilişkin bilgi verilmemişti.

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