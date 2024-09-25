İngiltere Kıbrıs'a 700 asker konuşlandıracak

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yola çıkan Başbakan Starmer, uçakta beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıyı yineleyerek, bölgedeki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

AA'nın haberine göre; gerilimin azaltılması ve taraflar arasında ateşkes yapılması konusunda net olunması gerektiğini vurgulayan Starmer, İsrail ve Lübnan'a uçurumun kenarından dönmeleri çağrısı yaptı.

Starmer, İngiliz hükümetin vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye etmek için acil durum planlarını hızlandırdığına işaret ederek, Savunma Bakanlığı'nın olası tahliyeler için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceğini bildirdi.

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Güney Kıbrıs açıklarında iki İngiliz savaş gemisi de halihazırda bölgede bulunuyor ve herhangi bir tahliye operasyonu emri verilmesi halinde kullanılacak. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterler de hazır bekletiliyor.

İngiltere'nin Kıbrıs adasında "egemen üs" statüsünde Akrotiri (Ağrotur) ve Dhekelia (Dikelya) olmak üzere iki üssü bulunuyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN’A DÜNDEN İTİBAREN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 558 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.