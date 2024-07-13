EURO 2024 final heyecanı! İngiltere İspanya maçı ne zaman?
Avrupa Futbol Şampiyonası final mücadelesi ile gündemdeki yerini aldı. EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak. Bilindiği gibi, İspanya turnuvada oynadığı 6 maçı da kazanarak kusursuz bir istatistiğe imza atarken, İngiltere ise 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan final programını haberimizde derledik. Peki, EURO 2024 İngiltere İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte güncel program...
- 1
Avrupa futbolunun ülke düzeyinde en önemli organizasyonunda final için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ve İngiltere arasında büyük final için geri sayım başladı. İspanya, turnuvayı dördüncü kez kazanarak en çok şampiyonluk yaşayan ülke unvanını elde etmeyi hedefliyor. Daha önce Avrupa Şampiyonası zaferi elde edememiş olan İngiltere ise ikinci kez üst üste finale çıkmanın ardından ilk kez kupayı kaldırarak evine dönmek istiyor. Peki, İngiltere İspanya maçı ne zaman? EURO 2024 final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
- 2
EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?
İspanya- İngiltere Euro 2024 finali 14 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.
- 3
EURO 2024 FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen final karşılaşması TSİ 22.00'de TRT 1'den naklen yayınlanacak.
-
- 4
İSPANYA 4'ÜNCÜ, İNGİLTERE İLK ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR
Turnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak. İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu da kırmayı hedefliyor.
- 5
28. RANDEVU
İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet aldı, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti.
- 6
OLMO VE KANE 3'ER GOLDE
İki takımında finale kadar en golcü isimleri 3'er kez fileleri havalandırdı. İspanya Milli Takımı'nda Dani Olmo, İngiltere Milli Takımı'nda da Harry Kane, EURO 2024'te 3'er kez gol sevinci yaşadı.
-