Avrupa futbolunun ülke düzeyinde en önemli organizasyonunda final için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ve İngiltere arasında büyük final için geri sayım başladı. İspanya, turnuvayı dördüncü kez kazanarak en çok şampiyonluk yaşayan ülke unvanını elde etmeyi hedefliyor. Daha önce Avrupa Şampiyonası zaferi elde edememiş olan İngiltere ise ikinci kez üst üste finale çıkmanın ardından ilk kez kupayı kaldırarak evine dönmek istiyor. Peki, İngiltere İspanya maçı ne zaman? EURO 2024 final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...