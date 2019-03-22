Londra polisi yetkililerinden Mark McEwan, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından yerel halkla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

McEwan, "Müslümanlara, arttırılan devriyeler, düzenli temas ve güvenlik tavsiyeleri ile güvence sağlanıyor. Bu yaklaşım, yerel halkın endişelerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yarın ve gelecek hafta boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

Önlemlerde cuma namazı ve Yeni Zelanda'daki saldırılara ilişkin anma törenlerinin özellikle dikkate alındığını vurgulayan McEwan, "Christchurch'teki korkunç olayları İngiltere ile ilişkilendiren bir istihbarat bulunmasa da bazı kişilerin endişeli olacağını ve kendilerini savunmasız hissedeceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın, Londra'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Birmingham kentinde 5 camiye balyozla saldırı düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Londra polisi, geçen hafta yaşanan terör saldırısının ardından kentteki camilerin önünde güvenliği artırmış ve devriyeleri sıklaştırmıştı.

Buna rağmen, geçen hafta cuma namazı sırasında iki aşırı sağcı, cemaatten bir kişiye çekiçle saldırmış ve ertesi gün de aşırı sağcı bir kişi 19 yaşındaki bir genci bıçaklamıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, geçen hafta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Brenton Tarrant tarafından iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.