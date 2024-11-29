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        Haberler Dünya Avrupa İngiltere'deki PKK soruşturmasında çok ciddi iddialar araştırılıyor | Dış Haberler

        İngiltere'deki PKK soruşturmasında çok ciddi iddialar araştırılıyor

        İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmada "çok ciddi" iddiaları araştırdıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 03:05 Güncelleme: 29.11.2024 - 03:08
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        İngiltere'deki PKK soruşturmasında çok ciddi iddialar araştırılıyor
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        Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Müdürlüğünün terör örgütü PKK'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü ve 7 kişinin halen gözaltında tutulduğu belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, "Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok ciddi iddiaları araştırmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre; söz konusu soruşturmanın, tam bir operasyonel bağımsızlıkla yürütüldüğünü ve yetkililerin mümkün olduğunca hızlı ve özenli şekilde çalıştığını kaydeden Flanagan, şunları kaydetti:

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        "Arama faaliyetlerimizin bir kısmının birkaç gün devam edeceğini tahmin ediyoruz ve bunun yerel toplumun bazı kesimlerinde aksama ve rahatsızlığa neden olduğunu biliyoruz ancak onları mümkün olan en kısa sürede mekanları iade etmeye çalışacağımız konusunda temin edebilirim."

        İNGİLTERE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Londra'da polisin yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Müdürlüğünün 27 Kasım Çarşamba sabahı başkentteki farklı adreslere operasyon düzenlediği belirtilmişti.

        Açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

        Aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede polisin ve devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.

        İNGİLTERE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'LI GRUPLAR PANİKTE

        Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

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        Bu kapsamda ilgili bilgilerin Türk yetkililer tarafından İngiltere makamlarına düzenli olarak aktarıldığı, dosyanın tamamlanmasının ardından İngiltere makamlarının operasyon kararı aldığı kaydedilmişti.

        Kaynaklar, geleneksel olarak terör örgütü PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret etmişti. Kaynaklar, İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı grupların panikte olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

        TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKÇİLERİ POLİSLE ÇATIŞMIŞTI

        Gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki terör örgütü PKK sempatizanları tepki göstermişti.

        Haringey'deki dernek önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıkmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

        Bu olayın ardından ertesi gün ikinci kez eylem düzenleyen terör örgütü yandaşları yine polisle çatışmıştı. Terör örgütü PKK yandaşlarının, polis memurlarına su şişeleri fırlatarak saldırmaya çalışmasının ardından grup ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

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        #İngiltere
        #Terör örgütü PKK
        #haberler
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