15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak, Ankara silah ambargosu uygulayan Avrupa ülkelerine İngiltere de katıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükümetin Türkiye'ye tüm silah ihracatı izinlerini gözden geçirdiğini, bu süre boyunca yeni silah ihracatı izinlerinin askıya alındığını açıkladı.
Parlamentoya hitap eden Raab, Ankara'nın terör konusundaki meşru endişelerini kabul ettiklerini vurgularken, Ankara'nın Suriyeli mültecileri Avrupa'ya karşı kullanamayacağını ifade etti.
TSK operasyonunun 'doğrudan Rusya'nın işine yaradığı' yorumunu yapan Raab, NATO'nun her zamankinden daha önemli olduğunu, Türkiye'yi Rusya'nın kollarına itmekten kaçınmak gerektiğini de dile getirdi.
Daha önce Finlandiya, Norveç, İsveç, Hollanda, Fransa, Almanya ve Çekya'dan Türkiye'ye silah ve mühimmat satışlarının askıya alınması kararı gelmişti. Türkiye'ye geçen yıl en çok silah satan ülke konumundaki İtalya da silah ambargosuna katılma kararı alırken, İspanya da benzer yönde hareket etme sinyali vermişti.
Dün Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında, İngiltere'nin muhalefeti nedeniyle AB çapında Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. Ancak ortak bildiride üye ülkelere Türkiye'ye silah satışlarının durdurmaları çağrısı yapılmıştı.
ALMANYA: OPERASYON SONA ERMELİ
Almanya Başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz da, 'Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirtirken, Ankara'ya yönelik silah ambargosunun süreceğini, tüm çabaların uluslararası düzeyde koordineli sürmesi gerektiğini ifade etti.
STOLTENBERG JOHNSON'LA GÖRÜŞTÜ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, başkent Londra'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geldi. Stoltenberg, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Johnson'la TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı' sonrasındaki gelişmeleri de değerlendirdiklerini kaydetti.
Stoltenberg, "Operasyonla ilgili endişelerimi bir kez daha belirttim. İstanbul'da da aynı görüşlerimi dile getirmişti. Bölgede gerilimin daha fazla artmasından endişeliyim" diye konuştu.
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