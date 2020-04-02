İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın başkanı Daniel Levy'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerden dolayı 550 kulüp çalışanının maaşında kesintiye gidileceğini duyurması İngiltere’yi ayağa kaldırdı.

Geçtiğimiz yıl kulüpten 11 milyon Euro kâr Daniel Levy’nin, 550 çalışanın maaşında yüzde 20 indirime gitmesi ilk olarak politikacıların tepkisine neden oldu. Milletvekili Julian Knight “Boğazım düğümlendi. Bu karar, İngiliz futbolundaki vahşi kapitalizmin tam ortasında kan emicilerin olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı.

Levy’nin kararına bir başka tepki de Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan gösterdi. Khan “Kulüpte çalışan insanlardan önce, yüksek ücret ödenen futbolculardan, böyle kriz durumlarında fedakarlık yapmaları beklenir. Futbolcuların kazandıkları paranın yanına bile yaklaşamayan işçilerin ücretlerinde kesintiye gitmek, yapılacak en son şey olmalı” dedi.

ESKİ HOCALARI REDKNAPP DA ELEŞTİRDİ

Tottenham’da 2008-2012 yılları arasında görev yapmış olan teknik direktör Harry Redknapp da kararı ilk duyduğunda şoke olduğunu söyledi. 73 yaşındaki teknik adam “Buna inanamıyorum. Kesintinin futbolculardan yapılması gerekirdi. Bu karar Tottenham gibi büyük bir kulübe yakışmadı. Futbolcuların yılda 10-15 milyon Euro kazandığı, sahibinin dünyanın en zengin insanlarından biri olduğu bir kulüpte çalışanların maaşlarında kesintiye gidilmesi akıl alır gibi değil” diyerek tepki gösterdi.

Futbolcuların nasıl düşündüğünü bildiğini de belirten Redknapp, “Futbolcular tek başlarına hareket etmeyi pek bilmezler. Ancak takım arkadaşlarından birisi maaşında kesintiye gitmeyi kabul ederse hepsi eder. Öncelikle futbolculara sorulmalıydı” şeklinde konuştu. Redknapp ayrıca, büyük paralar kazanan futbolculardan sağlık kuruluşlarına yardımda bulunmaları çağrısında da bulundu.

TAKIMA DEV RAKAMLAR ÖDENİYOR

Tottenham’da teknik direktör Jose Mourinho haftada 330 bin Euro, Harry Kane ve Tanguy Ndombele 230 bin Euro, Son Heung-min 160 bin Euro, Dele Alli, Hugo Lloris ve Jan Verthongen 120 bin Euro kazanıyor. Avrupa’da Barcelona ve Bayern Münih gibi takımlar, kulüp çalışanlarının maaşlarını ligler başlayana kadar ödeyebilmek için futbolcuların maaşlarında kesintiye gitme kararı almışlardı.