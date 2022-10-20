İngiltere'de siyasi kaos: İstifa dalgası kapıda mı?

Truss'ın, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alarak yerine getirdiği Jeremy Hunt'ın ekonomide dizginleri ele alması tartışmalara yol açarken, dün akşam İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın da istifa etmesi tartışmaları alevlendirdi. 45 gündür başbakanlık koltuğunda oturan Truss istifa dalgasıyla karşı karşıya mı?

Böylelikle Braverman, 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu.

Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Suella Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle dün akşam görevinden ayrıldığını açıkladı.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden aldı ve yerine Jeremy Hunt'ı getirdi. Kwarteng, 38 gün görevde kalmış oldu.

Truss'ın, 6 Eylül'de atadığı Maliye Bakanı Kwarteng'in 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklaması, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişeleri artırdı ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden oldu.

Ülkenin 3. kadın başbakanı olan ve göreve gelmeden önce "yeni Demir Leydi" olarak anılan Truss'ın, başbakanlık yarışında yürüttüğü kampanyada en önemli vaadi olan vergi indirimlerini iptal ederek, "U dönüşü" yapması piyasalarda güvensizliği ve siyasi çalkantıları da beraberinde getirdi.

Guardian'da yer alan haberde, Johnson'ın baskılara dayanamayıp istifa etmek zorunda kaldığı hatırlatıldı ve aynısının Truss'ın da başına gelebileceği, Braverman'ın istifasının ilk dalga olabileceği ifade edildi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖREVDEN ALINABİLİR"

Diğer yandan, Daily Telegraph gazetesi ise bakanların hafta sonuna kadar Truss'ı görevden alma konusunda uzlaştığının düşünüldüğünü aktardı. Gazeteye göre Truss birkaç gün için görevden alınabilir.

Times gazetesi, Truss'ı daha fazla zorluğun beklediğini yazdı. Gazeteye konuşan bir bakan, Truss'ın başbakanlığını artık bittiğini ifade etti.

İsmi verilmeyen bakan, "Parlamento'daki kargaşa bardağı taşıran son damla oldu. Bu noktadan sonra geri dönüş imkansız." ifadelerini kullandı.

MARUL İLE KARŞILAŞTIRILDI

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın başbakanlık kariyerinin uzun sürüp sürmeyeceği de İngiliz medyasında merak konusu.

Cuma günü bir İngiliz haber sitesi, Liz Truss'u marulla yarıştırdı ve okuyucularına, ateş altındaki başbakanın sebze çürümeden önce işini kaybedeceğini düşünüp düşünmediklerini sordu.

İngiliz Daily Star, Truss'un bir fotoğrafının yanına, bir marulu koyarak canlı yayın açtı. İlk 5 saatte 50 binden fazla beğeni toplayan yayın hakkındaki paylaşımda "Hangisi daha uzun süre dayanır?" diye soruldu.

Gazetenin bu anket ve canlı yayındaki ilhamı ise The Economist dergisi oldu. Economist dergisi bu hafta yayınlanan "Iceberg Lady" başlıklı haberde Truss'ı "marulun raf ömrüne sahip" olarak nitelendirmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.