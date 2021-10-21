İngiltere'de kışın günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir!

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, artan vaka sayıları karşısında İngiltere'nin alacağı tedbirleri ve aşılama programının önemini anlattı.
Kış aylarının sadece Kovid-19 için değil, diğer mevsimsel virüsler için de elverişli koşullar sağladığına işaret eden Javid, "Kış aylarının iyileşmemize giden yolda en büyük tehdidi oluşturacağını her zaman biliyorduk. Bu etkiyi görmeye başlıyoruz." dedi.
Bakan Javid, hastaneye yatışların günde 1000 civarında olduğunu kaydederek, kış aylarında vaka sayılarının günde 100 bine ulaşabileceğini ifade etti.
Javid, "Bu salgın bitmedi. Hepimiz bu virüsün uzun vadede bizimle olacağını ve bir tehdit olmaya devam edeceğini hatırlamalıyız. Bu noktada B planımızı uygulamayacağız ancak teyakkuzda olacağız." dedi.
Ülkede durumun daha zorlu hale gelmesi halinde "acil durum" önlemlerinin hazır olduğunu söyleyen Javid, ancak henüz o noktada olmadıklarının altını çizdi.
Javid, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) Kovid-19 nedeniyle şu anda sınırda olduğu değerlendirmelerine ilişkin, "NHS'nin şu anda karşı karşıya olduğu baskıların sürdürülemez olduğuna inanmıyoruz." yorumunda bulundu.
"AŞI PROGRAMIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Aşı ile virüs arasında bir yarışta olduklarını ve bu yarışta önde olmalarına rağmen aradaki farkın daraldığını söyleyen Javid, birçoğunun çabalarıyla bugüne kadar geldiklerini fakat kış ayları yaklaşırken aşı programına ağırlık vereceklerinin altını çizdi.
Javid, "Bu nedenle, birincil savunma hattımız olarak aşılama programımızı güçlendirerek liderliğimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.
Bakan Javid, yeni Kovid-19 varyantı AY4.2.'nin ise yayıldığını fakat her zaman yeni varyantlar tespit ettiklerini belirtti.
"AY4.2'nin daha büyük bir tehdit oluşturduğuna inanmak için hiçbir neden olmasa da bir sonraki varyant veya ondan sonraki varyant olabilir" diyen Javid, bu nedenle güçlendirici aşıların çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'de dün açıklanan 43 bin 738 yeni vaka sayısıyla, günlük Kovid-19 vakaları 7 gün üst üste 40 binin üzerine çıktı ve hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 artarak 7 bin 749'a yükseldi.
Ayrıca, dün 223 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bu yana virüse bağlı en yüksek can kaybı sayısı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!