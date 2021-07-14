İngiltere'de 172 gün sonra en yüksek vaka!

İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı son 7 gündür 30 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 bin 660 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 191 bin 459'a ulaştığı belirtildi.
Ülkede son 24 saat içinde 50 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 481'e yükseldi.
172 GÜN SONRA EN YÜKSEK VAKA
İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 Ocak'ta tespit edilen 40 bin 111 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede 172 gün sonra en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
İngiltere'de ayrıca, can kayıplarında da büyük bir artış kaydedildi. En son 9 Nisanda 60 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana günlük can kaybı en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere'de 12 Temmuz'da Covid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmişti.
YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 66,4'Ü TAMAMEN AŞILANDI
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 54 bin 296 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla, toplamda 45 milyon 978 bin 17 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 125 bin 360 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı, toplamda 34 milyon 997 bin 491 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı.
Yeni verilere göre, İngiltere'de yetişkin nüfusun yüzde 87.3'ünün en az bir doz aşılandığı, yüzde 66,4'üne ise iki doz aşılandığı belirtildi.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI YÜZDE 53,7 ARTTI
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İngiltere'de son 7 günde 3 bin 236 kişinin Covid-19 tedavisi için hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 1 hafta içinde yüzde 53.7 artış gösterdiği belirtildi.
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