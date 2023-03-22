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İngiltere'de korkunç olay: Camiden dönen yaşlı adamı ateşe verdi!

İngiltere'nin Birmingham şehrinde bir önceki gün camiden evine dönen 82 yaşındaki adamın yanına yaklaşan bir kişi, üzerine bilinmeyen bir madde püskürttü ve ceketini ateşe verdi . Yaşlı adamı ateşe veren kişi, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı

Giriş: 22.03.2023 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de korkunç olay: Camiden dönen yaşlı adamı ateşe verdi!
İngiltere'de korkunç olay: Camiden dönen yaşlı adamı ateşe verdi!
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HABERTURK.COM / AA

İngiltere'nin Birmingham şehrinde camiden evine dönen yaşlı adamı üzerine bir madde püskürterek ateşe veren ve yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, önceki gün Birmingham'da yerel saatle 19.00'dan sonra camiden evine dönen 82 yaşındaki adamı ateşe veren kişi, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

West Midlands Polisinin aktardığına göre, yaşlı adam camiden evine yürürken bir kişi yanına yaklaştı, kendisiyle konuştu ve ardından üzerine bilinmeyen bir madde püskürterek, ceketini ateşe verdi.

Ceketi alev alan ve yüzünde yanıklar oluşan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. 82 yaşındaki adamın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis, sosyal medyada paylaşılan ve adamın ateşe verildiğini gösteren görüntüyü soruşturma kapsamında incelemeye aldı.

Polis yetkilileri, ayrıca 27 Şubat'ta Londra'nın batısında meydana gelen benzer bir olaydan haberdar olduklarını, bunların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını anlamak için Londra Metropolitan Polis Teşkilatı ile çalıştıklarını kaydetti.

Terörle mücadele polisi de olaya ilişkin soruşturma başlattı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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