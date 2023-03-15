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İngiltere'de enerji faturalarına sınır uygulaması Haziran sonuna kadar uzatıldı

İngiltere'de hükümet, enerji faturalarına sınır uygulamasını 3 ay daha uzatarak Haziran dönemine kadar uygulama kararı aldı. 

Giriş: 15.03.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de enerji faturalarına sınır uygulaması Haziran sonuna kadar uzatıldı
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, enerji faturalarını 2500 Sterlin ile sınırlayan Enerji Fiyat Garantisi (EPG) uygulamasının standart bir aboneye 160 Sterlin tasarruf sağladığı ve uygulamanın 3 ay daha devam edeceği ifade edildi.

Financial Times'ın haberine İngiltere'de alınan önlemlerin standart bir ailenin enerji faturasına Ekim'den bu yana 1300 Sterlin katkı sağladığı belirtti.

Başbakan Rishi Sunak, bu hamlenin gaz fiyatlarının düşmesinin beklendiği yaz aylarına kadar 'insanları biraz olsun rahatlatabilmek amacıyla' planlandığını söyledi. Sunak "Enerji faturalarını düşük tutmaya devam kararı, ailelere hayat pahalılığı konusunda yardımcı olma ve enflasyonu indirme planımızın bir parçasıdır" diye ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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