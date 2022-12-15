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İngiltere'nin başkenti Londra'da popüler Noel eğlence merkezindeki panayır alanında korkunç bir kaza meydana geldi.

Slingshot adı verilen mancınık benzeri aletinde yolcuların olduğu bölme destek kirişine çarptı ve araçtaki iki kişi savruldu. Yolcular hala içerideyken oturma bölmesi tamamen sola doğru savrulurken, iki kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Daily Mail'in haberine göre eğlence merkezinde daha önce de bıçaklanma olayı meydana gelmiş ve 1 kişi yaralanmıştı.

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* Haberin görseli TikTok'taki videodan servis edilmiştir.