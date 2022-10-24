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Haberler Dünya İngiltere'de başbakanlık yarışı başlıyor! Son dakika: Rishi Sunak favori aday - Güncel haberler

Liz Truss istifa etti, İngiltere'de başbakanlık yarışı başlıyor: Rishi Sunak favori aday

İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından Muhazafakar Parti'nin 28 Ekim'de yeni liderini seçmesi bekleniyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Truss'ın yazın yapılan seçimlerde rakibi olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak favori aday.

Giriş: 24.10.2022 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de başbakanlık yarışı başlıyor! Son dakika: Rishi Sunak favori aday - Güncel haberler
İngiltere'de başbakanlık yarışı: Rishi Sunak favori aday
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İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın görevinin 44. gününde istifa etmesiyle ülke yeni başbakan seçimine hazırlanıyor. Başbakanlık yarışında eski İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın önde geleceği tahmin ediliyor.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti'yi artık birleştiremeyeceğini söyleyerek yarıştan çekildiğini duyurdu, bu Sunak'ın yarışı kazanma ihtimalini artıran bir hamle olarak yorumlandı.

42 yaşındaki Sunak, İngiltere'de iki aydan kısa süre içinde göreve gelen üçüncü başbakan olabilir. Sunak, pazar günü yaptığı açıklamada "Birleşik Krallık harika bir ülke, ancak derin bir ekonomik kriz içinde" dedi.

RAKİBİ PENNY MORDAUNT

Sunak'ın ilk olarak rakibi Penny Mordaunt'u yenmesi gerekiyor. Son yapılan seçimde üçüncü olan Mordaunt'un bu sefer oy oranını artırıp artıramayacağı merak ediliyor. Mordaunt, Truss'ın hükümetinde Avam Kamarası Başkanlığı yaptı.

Ayrıca Mordaunt 2019 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı görevini üstlenmiş ve ilk kadın Savunma Bakanı olmuştu.

RISHI SUNAK KİMDİR?

İngiltere'nin Southhampton bölgesinde Hintli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rishi Sunak, eczacı bir annenin ve pratisyen hekim bir babanın oğlu. Başbakan olarak seçilirse İngiltere'nin ilk Hindistan kökenli başbakanı olacak.

Oxford ve Stanford mezunu olan Sunak, Infosys'in kurucu ortağı ve Hindistan'ın en zenginlerinden Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murty ile evlidir. 2009 yılında evlenen çiftin Anoushka ve Krishna adında iki kızı var.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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