31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Araştırma şirketi YouGov'un The Times gazetesi için bin 763 kişi ile gerçekleştirdiği ankete göre İngiltere'de yapılacak bir genel seçimde AB üyeliği yanlısı Liberal Demokrat Parti yüzde 24 oy oranıyla birinci olacak. Liberalleri yüzde 22 oy oranıyla Brexit Partisi izlerken, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi yüzde 19'arlık oy oranlarıyla 3. sırayı paylaşacak. Ankete göre Yeşil Parti de bir genel seçimde yüzde 8'lik oy oranını yakalayacak.
BREXİT PARTİSİ BİRİNCİ OLMUŞTU
Ülkede geçen hafta yapılan Avrupa Parlamentosu seçiminde aşı sağ siyasetçi Nigel Farage'ın liderliğindeli Brexit Partisi yüzde 31.6 ile birinci, Liberaller yüzde 20.3 ile ikinci sırada gelmişti. Seçimde 3. sıraya düşen İşçi Partisinin oyu yüzde 14.1'e, 5. sıraya düşen Muhafazakar Parti’nin oyu ise yüzde 9.1’e kadar gerilemişti. AP seçiminde Brexit yanlısı partilerin toplam oyu yüzde 35 olurken, Brexit karşıtı partiler toplamda yüzde 40 oy oranına ulaşmıştı.
SERT BİR KUTUPLAŞMA YAŞANIYOR
Araştırmalara göre Brexit konusunda sert bir kutuplaşmanın yaşandığı İngiltere’de seçmenin, ülke siyasetine yüz yılı aşkın süredir hakim olan geleneksel siyasi partilere bağlılığı zayıflamış bulunuyor. AP seçiminde aldığı sonuç Muhafazakar Parti tarihinin en ağır seçim yenilgisi olarak gösteriliyor.
YÜZDE 52 'EVET' DEDİ
İngiltere'de 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı. Ancak 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken ayrılık, AB ile varılan Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti. Brexit anlaşmasını parlamentodan geçiremeyen Başbakan Theresa May de 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.
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