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Bilim insanları, Birleşik Krallık'taki çocuklarda meydana gelen karaciğer hastalığındaki şaşırtıcı artışı araştırıyor. Hastalığın nedeni ve bundan etkilenen çocuklar arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığı da incelenecek.

AP'de yer alan habere göre, sağlık yetkilileri, ocak ayından bu yana çocuklarda tespit edilen 74 hepatit (karaciğer iltihabı) vakasını araştırdığını söyledi. Vakalarda bulaşıcı hepatite neden olan olağan virüsler bulunamazken bilim insanları ve doktorlar, COVID-19, diğer virüsler ve çevresel faktörler dahil olmak üzere diğer olası nedenleri de göz önünde bulunduruyor.

Hepatitin bazı türleri hafif ve tedavi gerektirmezken, hastalığın bazı türleri ise kronikleşebilir ve ölümcül olabilir.

DİĞER ÜLKELERDEKİ DOKTORLARA ÇAĞRI

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, salgının İngiltere ile sınırlı olmaması durumunda diğer ülkelerdeki doktorların da olası enfeksiyonları bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Doktorların sarılık, kusma ve mide problemleri gibi semptomları olan çocuklara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Yetkililer, vakaların çoğunun 2 ila 5 yaş arasındaki çocukları kapsadığını söyledi. Bazı çocukların akut karaciğer yetmezliği yaşadığı ve az sayıda çocuk için karaciğer nakli gerektiği belirtilirken, hastalıktan etkilenen çocuklarda seyahat bağlantısı olmadığı bildirildi.

HASTALANAN ÇOCUKLARIN HİÇBİRİ KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANMADI

İngiliz yetkililer, etkilenen çocukların hiçbirinin koronavirüse karşı aşılanmadığını ve hastalığın COVID-19 aşılarıyla bir bağlantısı olmadığını vurguladı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan Dr. Meera Chand, "Araştırmamızın olası nedenlerinden biri, hastalığın adenovirüs enfeksiyonuyla bağlantılı olmasıdır" dedi.

ADENOVİRÜS NEDİR?

Adenovirüsler, pembe göz, boğaz ağrısı veya ishal gibi sorunlara neden olan yaygın virüslerdir. Genellikle insanlar arasında ve kontamine (enfeksiyon etkeninin yüzeylere bulaşması) yüzeylere dokunarak yayılır.

Nottingham Üniversitesi'nde Viroloji profesörü Will Irving yaptığı açıklamada, 10 yaşın altındaki çocuklarda mevcut hepatit vakalarının çok sıra dışı olduğunu söyleyerek, hastalığın yetişkinlerde daha ciddi seyrettiğini dile getirdi.