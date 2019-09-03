İngiltere'de 17 yaşındaki bir genç erkek, yaklaşık son 10 yıldır 'abur cubur yemekten' kör ve sağır oldu.

The Daily Telegraph gazetesi, sağlık raporlarına dayandırdığı haberinde gencin patates cipsi, patates kızartması, beyaz ekmek ve işlenmiş et ağırlıklı beslenmesi sonucu, 15 yaşından itibaren görme ve işitme kaybı yaşamaya başladığını yazdı.

Gençte, sürekli abur cubur tüketimi sonucu vitamin eksikliği görüldü, bu da gencin beslenmeye dayalı optik nöropati (sinir rahatsızlığı) yaşamasına neden oldu. Bu rahatsızlık daha çok, çocukların yetersiz beslendiği gelişmekte olan ülkelerde görülüyor.

Adı açıklanmayan gencin tedavisini yapan Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde görevli Dr. Denize Atan, zayıf beslenme ile görme kaybı arasındaki bağa dair yeterince farkındalık olmadığını söyledi.

'Yorgunluk'

Genç, 14 yaşındayken önce 'yorgunluk' şikâyetiyle doktora göründü. 'Yemek seçici' olarak biliniyor, herhangi bir ilaç almıyordu, başka bir sağlık sorunu da yoktu.

Ama kan testleri gencin B12 eksikliğinden kansızlık yaşadığını ortaya koydu. Bu da yorgunluğa neden olan bir etken.

15 yaşına geldiğinde işitme kaybı başladı, daha sonra da görme kaybı yaşadı. İki yıl boyunca giderek kötüleşen işitme ve görme yetileri, 17 yaşına geldiğinde tamamen kayboldu.

The Daily Telegraph'a konuşan Dr. Atan, 'B vitamini ve bakır eksikliğinin de görme ve işitme kaybına neden olmuş olabileceğini' söyledi. Dr. Atan gencin kemiklerindeki zayıflığın da D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı, yeterince balık yağı, peynir ve yumurta tüketmemesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Dr. Atan gencin beslenme alışkanlığıyla ilgili "Her gün mahallesindeki balıkçıdan yalnızca patates kızartması yiyor, cips atıştırıyor, beyaz ekmek ve işlenmiş domuz salamı ile sosis atıştırıyordu" dedi.