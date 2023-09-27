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        Haberler Yaşam İngiltere'de 11 yıldır kayıp olan kedi, sahibine kavuştu

        İngiltere'de 11 yıldır kayıp olan kedi, sahibine kavuştu

        İngiltere'de yaşayan Sian Sexton, 11 yıldır kayıp olan kedisi Daisy'e kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:15
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        11 yıl sonra sahibine kavuştu!
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        İngiltere'de bir kişi, kayıp ihbarında bulunduğu kedisine 11 yıl sonra kavuştu.

        AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, Daisy adlı kedi, 2012'de sahibi Sian Sexton ile ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Caerphilly kasabasına taşındıktan kısa bir süre sonra evden kaçtı.

        Kedisi eve geri dönmeyince kayıp ihbarında bulunan Sexton, 11 yılın ardından Caerphilly'deki bir veterinerden sürpriz bir telefon aldı.

        Veteriner hekim, bölge sakinleri tarafından kendisine, mikroçip takılmış sahipsiz bir kedinin getirildiğini söyledi.

        Böylece, Sexton, 11 yıldır kayıp olan kedisine kavuştu.

        Bu süreçte kedinin, Caerphilly'de başıboş yaşadığı belirtildi.

        Kedisiyle bir araya gelen Sexton, 17 yaşındaki kedisine kavuştuğu için yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Onun tekrar kaybolmasını istemiyorum. Bunca zaman hayatta kaldı ve şimdi son günlerinde nihayet bize geri döndü. Umarım geri kalan günlerini bizimle birlikte geçirebilir" ifadesini kullandı.

        *Haberin temsili görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #11 yıldır kayıp olan kedi
        #Daisy
        #İngiltere
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