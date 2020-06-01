İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, güvenlik şartları sağlandığı takdirde ligin 20 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı belirtildi.

Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ve sezonun 30 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in de 17 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu.