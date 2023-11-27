Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.037,97 %0,98
        DOLAR 28,9105 %0,14
        EURO 31,6819 %0,26
        ALTIN 1.870,45 %0,66
        FAİZ 40,86 %-0,46
        GÜMÜŞ GRAM 23,03 %1,95
        BITCOIN 37.080,00 %-1,45
        GBP/TRY 36,5379 %0,37
        EUR/USD 1,0953 %0,07
        BRENT 79,68 %-1,12
        ÇEYREK ALTIN 3.058,18 %0,66
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere Başbakanı Sunak, küresel şirketlerin ülkesine 29,5 milyar sterlin yatırım yapacağını açıkladı  - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere Başbakanı Sunak, küresel şirketlerin ülkesine 29,5 milyar sterlin yatırım yapacağını açıkladı 

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, teknoloji, yenilenebilir enerji, altyapı ve yaşam bilimleri sektörleri dahil olmak üzere, uluslararası şirketlerin İngiltere'ye 29,5 milyar sterlinlik yatırım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'ye 29,5 milyar sterlinlik yatırım taahhüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Londra'da bugün düzenlenen Küresel Yatırım Zirvesi'ne ilişkin, Sunak'ın değerlendirmelerine yer verildi.

        Sunak, küresel şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) "İngiltere'ye yatırımlar için geri döndüğünü" belirtti.

        Ülkeyi yatırım ve iş dünyası açısından dünyanın en iyi bölgesi haline getirdiklerini söyleyen Sunak, "Küresel firmaların taahhüt ettiği 29,5 milyar sterlinlik yatırım binlerce istihdam yaratacak ve İngiliz ekonomisi için büyük bir güven oluşturacak. Geçen hafta işletmelere yakın tarihteki en büyük vergi indirimini sağladık, inovasyon kültürümüz ve dünyanın en iyi beyinlerinden bazılarını yetiştiren üniversitelerimize kadar, ülkemiz fırsatlar ülkesi" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Sunak, küresel yatırımları çekmenin ekonomiyi büyütme planının merkezinde olduğunu dile getirerek, temiz enerji, yaşam bilimleri ve ileri teknoloji gibi kilit sektörlerdeki yeni fonlarla ülke genelinde büyümenin teşvik edileceğini aktardı.

        YATIRIMLARLA ÜLKEDE 12 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURULACAK

        Başbakanlık açıklamasına göre, söz konusu yatırımlarla ülkede 12 bin kişilik istihdam oluşturulacak.

        Küresel Yatırım Zirvesi'ne katılan uluslararası şirketler ve CEO'lar arasında yer alan Avustralya'nın en büyük emeklilik fonu Aware Super'in CEO'su Deanne Stewart'ın 5 milyar sterlinin üzerinde altyapı, emlak ve özel sermaye yatırımları yapmak üzere Londra'da şirketin ilk yurt dışı ofisini açması bekleniyor.

        Merkezi ABD'de bulunan yatırım yönetim şirketi Blackstone CEO'su Stephen Schwarzman, yatırım bankası Goldman Sachs CEO'su David Solomon ve JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da zirveye katılan yaklaşık 200 CEO'nun arasında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Habertürk Anasayfa