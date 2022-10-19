Truss: İstifa etmeyeceğim

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, piyasaları sarsan tartışmalı ekonomi politikasından geri adım atmak zorunda kaldı. Truss'ın, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alarak yerine getirdiği Jeremy Hunt'ın ekonomide dizginleri ele alması, başbakanın görevde kalmak için güvenirliği kalmadığı ve "Başbakanlık Konutu 10 Numara'daki son günleri" olduğu tartışmalarına yol açtı.

Son günlerde kendisine yöneltilen istifa çağrılarının ardından Truss, BBC'ye açıklamalarda bulundu. Truss, istifa çağrıları yükselirken "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedi. Amacının enerji faturaları ve yüksek vergileri düşürerek insanlara yardımcı olmaya çalıştığını belirten Truss "Çok acele ettik ve çok ileri gittik" ifadelerini kullandı.

Sadece görünürde Başbakan olup olmadığı sorulan Truss, politikasını değiştirmesi gerektiğini bildiği için Yeni Maliye Bakanı olarak Jeremy Hunt'ı atadığını ifade ederek "Ulusal çıkarlara göre hareket etmemem benim için tamamen sorumsuzluk olurdu. Doğru olan, politikayı değiştirmemizdi" şeklinde konuştu.



Öte yandan iki yıllık enerji paketinin Hunt tarafından Nisan ayına kadar kısaltılması hakkında Truss "Korunmasız olanları önümüzdeki kışa kadar korumayı planlıyoruz. Bunu tam olarak nasıl yapabileceğimizi arıyoruz" açıklamasında bulundu.