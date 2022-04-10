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HOROZ... Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson Kiev sokaklarında: Şaşırtan hediye!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev sokaklarında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü daha sonra iki lider Kiev sokaklarını birlikte dolaştı. Yürüyüş sırasında Ukraynalı bir kadın, iki lidere seramik horoz biblosu hediye etti.

10.04.2022 - 12:52 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

  • Zelenskiy ve Johnson, görüşmenin ardından, Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi, Bağımsızlık Meydanı ve 'Cennetteki Yüz Kahramanları' Sokağı'nda yürüyüş yaptı.

     

     

  • Yürüyüş sırasında Ukraynalı bir kadın, iki lidere seramik horoz biblosu hediye etti. Johnson, bunun ne anlama geldiğini bilmediğini dile getirdi.

  • Horoz biblosu, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişinin sembollerinden birisi olmuştu. Horoz biblosu, Rus güçleri tarafından tahrip edilen bir apartman dairesinde zarar görmediği için Ukrayna halkının direnişinin simgesi oldu.

     

  • Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Johson, Ukrayna halkını "kahraman" olarak niteledi.

     

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