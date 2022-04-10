Rusya'nın savaş öncesi Kiev'in birkaç saat içinde düşeceğini düşündüğünü kaydeden Johnson, "Ne kadar da yanıldılar. Bence Ukraynalılar bir aslanın cesaretini gösterdi ve Vladimir o aslanın kükremesi de sen oldun. Yapabildikleriniz için teşekkür ederim, liderliğiniz olağanüstüydü." dedi.