Johnson, Noel partisi iddialarının ardından özür diledi

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, geçen yıl koronavirüs yasaklarını ihlal ederek Başbakanlık’ta parti düzenlenmesine ilişkin ortaya çıkan video için özür diledi.
İngiltere Başbakanı Johnson, parti yapıldığına ilişkin şaka yapanlara öfkeli olduğunu böyle bir parti olmadığını söyledi.
"ÇOK SİNİRLENDİM"
Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada "Ben de o klibi görünce çok sinirlendim" dedi.
Önceden de bu iddiaların ortaya çıktığını ve defalarca kez parti olmadığını söyleyen Johnson, “Bu videonun verdiği izlenim için özür diliyorum” dedi.
NOEL PARTİSİ ŞAKASI
ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personellerinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görülüyor.
Başbakan'ın o dönemki basın sekreteri Allegra Stratton'a, geçen yıl aralık ayında bir basın toplantısının provası sırasında meslektaşları tarafından tepki çeken parti hakkında soru soruluyor.
18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan meslektaşlarının sorularına şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim." derken, bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor.
Stratton ise bunun üzerine, "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyor.
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