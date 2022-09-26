İngiltere Almanya maçı için geri sayım başlamış durumda. Uluslar Ligi'nde gecenin maçı olarak gösterilen karşılaşmaya dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, Avrupa futbolunda gözlerin çevrildiği İngiltere Almanya mücadelesi ile ilgili bilgiler...