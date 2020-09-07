AA

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen 7 Yunan adasından ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaptığı yazılı açıklamada, verilerin, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Yunan adalarından geleceklere karantina şartının getirilmesini önerdiğini kaydetti.

Bakan Shapps, İngiltere'ye Crete, Lesvos, Mykonos, Santorini, Serifos, Tinos ve Zakynthos adalarından çarşamba günü saat 04.00'ten itibaren gelecek kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerektiğini aktardı.

Shaaps, Kovid-19 konusunda güvenli olmayan ülkelerden geleceklere uygulanan 14 günlük karantina süresini kısaltmak için çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE "GÜVENLİ ÜLKELER" LİSTESİNDE YER ALIYOR

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina şartının uygulanacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce İspanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve İsviçre'yi de "güvenli ülkeler" listesinden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenler için karantina zorunluluğu bulunmuyor.