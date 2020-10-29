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İngiltere'nin otomotiv üretimi son yılların en düşük adedine geriledi. Eylül ayında 114 bin 732 adet otomotiv üretimi gerçekleştirilen ülkede, bu rakam son 25 yılın en düşük Eylül ayı otomotiv üretimi olarak kayıtlara geçti.

Motorlu Taşıt Üreticileri ve Satıcıları Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de geçtiğimiz ay üretilen otomotiv sayısı 2019 Eylül ayına göre ise yüzde 5 azaldı.

ABD ve Avrupa pazarları için üretimin yapıldığı İngiltere'de, Eylül ayında Avrupa'ya yapılan otomotiv ihracatında yüzde 3.3, ABD'ye gönderilen araç sayısında ise yüzde 30 düşüş olduğu kaydedildi.

Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle son 6 aydır daralan iç pazarda ise geçe yılın Eylül ayına göre yüzde 14.5 büyüme gerçekleştiği bildirildi.

SMMT, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması imzalanmaması halinde, ülkenin otomotiv endüstrisinin 2021'i de zor geçirebileceği uyarısında bulundu.