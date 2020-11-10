İngiltere 2 Belaruslu diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

AA

İngiltere, 2 diplomatını istenmeyen kişi ilan eden Belarus'a yanıt olarak bu ülkeden 2 diplomat için aynı kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz diplomatların istenmeyen kişi ilan edilmesinin "haksız" olduğu savunuldu.

Minsk yönetiminin aldığı kararın Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, "orantılı" bir karar olarak 2 Belaruslu diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Belarus Büyükelçisi Maksim Yermaloviç'e kararın bildirildiği ve ülkede seçimlerin yenilenmesi gerektiğinin söylediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab da "Bugün (Aleksandr) Lukaşenko rejimine İngiliz diplomatları haksız yere sınır dışı etmelerinin sonuçları olacağına dair net bir mesaj gönderdik. İngiltere, Belarus yetkililerini ağustos ayındaki hileli seçimlerden ve Belarus halkını bastırmak amacıyla şiddete başvurmalarından sorumlu tutmaya devam edecek." dedi.

Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Belarus basınında, 2 İngiliz diplomatın, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya karşı ülkede izinsiz gösteriler düzenleyen muhalefet temsilcileriyle görüşmeler yaptığı ve gösterilerin dünya kamuoyuna duyurulması için destek verdikleri iddiaları yer almıştı.