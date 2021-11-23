İngiltere'den 31 yıl sonra gelen itiraf!

Ulusal Arşivler, tarafından bugün yayımlanan yazışmalara göre, dönemin İngiliz Büyükelçisinin, Irak'ın Kuveyt'i işgale başladığına dair Dışişleri Bakanlığına gece yarısı rapor gönderdi. Bu bilgi, Başbakanlık, dış istihbarat servisi MI6 ve Savunma Bakanlığına iletildi ancak gelişmeden British Airways haberdar edilmedi.
Bu gelişme üzerine parlamentoya bir mektup göndererek halkı ve milletvekillerini yanlış yönlendirdiklerini kabul eden Truss, "Bu başarısızlık kabul edilemez. Bunun için parlamentodan özür dilerim." dedi. Dışişleri Bakanı, uçağın istihbarat görevi için kullanıldığını dair iddiaları ise reddetmeyi sürdürdü.
Yolculardan Barry Manners ise haber ajansı PA Media'ya yaptığı açıklamada, yetkililere inanmadığını belirterek, "Hükümet, British Airways'i askerleri nakliye etmek amacıyla kullandıysa, itiraf etsin." dedi.
Herkes yerlerine oturduktan bir süre sonra yaklaşık 8 adamın uçağa bindiğini gördüğünü anlatan Manners, herkesin iyi gözükebilmek için kıyafetlerine dikkat ettiğini ancak bu kişilerin "10 yaşındaki bir çocuğun giyemeyeceği spor kıyafetler içinde olduğunu" söyledi.
İSTİHBARAT İÇİN KULLANILDIĞI İDDİASI
1 Ağustos 1990'da Londra'dan kalkan BA149 sefer sayılı British Airways uçağı, varış noktası olan Kuala Lumpur öncesinde yakıt için Kuveyt'e inmişti.
Ancak havaalanı kapatılıp yolcular ve mürettebat gözaltına alınmıştı. Bazılarının kötü muamele gördüğü, cinsel tacize maruz kaldığı belirtilen yolcular, aralık ayında serbest bırakılmıştı.
1988'de Kuveyt'e atanan MI6 görevlisi Anthony Paice, daha önce yaptığı açıklamada, "Resmi makamlarca tekrar tekrar inkar edilmesine rağmen, British Airways'in 149 sefer sayılı uçuşunun askeri istihbarat amacıyla suistimal edildiğine inanıyorum." demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!