2016'da Wolves'ta ilk çıkışını yapan Saiss, suçlamaları reddeden ancak daha sonra FA tarafından yasaklanan ve para cezasına çarptırılan Newcastle'lı Jonjo Shelvey tarafından ırkçı tacize maruz kaldı ve "Aptal birinin sana bağırdığını, ırkçı olduğunu duyduğunda, bunu kabul etmek çok zor." İfadelerini kullandı.