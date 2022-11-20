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Dünya Kupası'na giden Beşiktaşı yıldızlara İngilizler övgüler yağdırdı! - Beşiktaş haberleri

İngilizlerden Beşiktaşlı yıldızlara övgüler

The Guardian, 2022 Dünya Kupası'na katılan oyuncuları mercek altına alırken Beşiktaşlı yıldızlara da övgü yağdırdı

Giriş: 20.11.2022 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünya Kupası heyecanının başlamasına çok kısa bir süre kala tüm futbol kamuoyunun gözü Katar'daki organizasyona çevrildi. The Guardian'ın internet sitesi de turnuvaya katılan futbolcuları tek tek incelerken, Beşiktaşlı oyuncular için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o yorumlar:

  • WOUT WEGHORST

    "Weghorst ocak ayında Wolfsburg'dan 12 milyon Sterline geldiğinde Burnley'de umutlar yüksekti. İlk işaretler olumluydu. Ertesi ay Brighton'da 3-0'lık skorla alınan galibiyetle gol attıktan sonra menajer Sean Dyche şunları söyledi: 'Diğer oyunculara pozisyon hazırlıyor. Gerçek bir takım etiği ve kalitesi var." 

  • "Ancak geldikten altı ay sonra, Hollanda'nın Haziran ayında Galler ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçında meslektaşı Connor Roberts ile tartıştı ve Burnley küme düştükten sonra Beşiktaş'a kiralık olarak gönderildi"

  • "Türkiye'deki form durumu karışıktı ancak ekim sonunda iki maçta attığı üç gol, Katar'daki yerini kazanmasına yardımcı oldu. Uzun boylu ve güçlü, Hollanda'ya önden farklı bir seçenek sunuyor."

  • ROMAIN SAISS

    "İki tür kaptan vardır: hakemlere, rakiplere ve takım arkadaşlarına kükreyenler ve sessizce örnek olarak liderlik edenler. Saïss ikincisidir. Medhi Benatia, emekli olduğunda, Saiss bariz bir yedekti. 21 yaşında Clermont'a katılana kadar profesyonel bir sözleşmesi olmayan biriydi:

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