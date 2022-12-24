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Türkiye'de ucuz telefon almak için başta Gürcistan olmak üzere yurt dışına çıkan vatandaşlar konuşulurken, İngiltere'den de buna benzer bir haber geldi!

İngiliz The Sun gazetesi, gıda fiyatlarındaki artışı manşetlerine taşıdı. Yaklaşan noel öncesi hindi fiyatlarının yüksekliğine vurgu yapan gazete, Türkiye üzerinden yapılan tepki çekecek bir kelime oyunuyla okuyucularına seslendi.

Üst başlıkta 'noel şoku' ifadeleri kullanılırken ana başlıkta İngilizcede hem Türkiye hem de hindi anlamına gelen 'Turkey' kelimesiyle hindi satın almanın Türkiye'ye uçmaktan daha pahalı olduğu aktarıldı.

Haberde 8-12 kişilik organik hindinin 136.60 sterline satıldığı, Birmingham'dan Türkiye'ye 29 Aralık tarihli biletle 104 sterlin karşılığında uçulabileceği belirtildi.

Süpermarket yetkilisinin hindiyle ilgili sözlerine de haberde yer verildi: "Bu müşterilerimize sunduğumuz en kaliteli ve organik hindi. Kilosu piyasa fiyatına uygun olarak 20 sterlin. Benzer boyuttaki standart kalitede bir hindi kilosu 4.99 sterlinden yaklaşık 31.44 sterline alınabilir."

İngiliz basını tarafından daha önce de Türkiye ile ilgili haberlerde buna benzer kelime oyunları kullanılmış ve eleştirilere neden olmuştu.

'TURKEY' KELİMESİ İÇİN GENELGE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl aralık ayında ihraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, "Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir" ifadeleri yer aldı.

Bu gelişmeden sonra geçtiğimiz haziran ayında Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke ismi Birleşmiş Milletler tarafından "Türkiye" olarak değiştirildi.